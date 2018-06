Mascherano: mängijate läbisaamine Sampaoliga on normaalne

Argentina jalgpallikoondise veteranpoolkaitsja Javier Mascherano lükkas ümber kuuldused, nagu sooviks meeskond pärast 0:3 kaotust Horvaatiale peatreener Jorge Sampaoli vallandamist.

"Läbisaamine Sampaoliga on täiesti normaalne. Kui me tunneme end ebamugavalt, siis me tõstatame selle teema, vastupidine oleks meist silmakrijalik," rääkis Mascherano tänasel pressikonverentsil.

"Meil oli koosolek, kus me rääkisime jalgpallist, mis meid praegu aitaks. Nendel koosolekutel küsivad ka parimad tehnikud mängijate arvamust, sest lõpuks otsustame siiski meie väljakul asju."

Pressikonverentsil võttis sõna ka Argentina jalgpalliliidu president Claudio Tapia, kes ütles, et kõik treeneri kohta ringlevad kuulujutud on valed. "Ajakirjanikud on neljas võim ning neil on erinevad viisid selle võimu kasutamiseks, kuid nad on oma sõnumeid tugevalt moonutanud," ütles Tapia.

Argentina meediale ei tundnud pressikonverentsil näideldud ühtsus siiski usutav, sest viimastel päevadel on lekkinud erinevadi video- ja audioklippe, millel mängijad omavahel tuliselt vaidlevad.

MM-i viigi ja kaotusega alustanud Argentina järgmine mäng on teisipäeval Peterburis Nigeeria vastu.