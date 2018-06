Maroko koondislane: kohtunik küsis Cristiano Ronaldolt mängusärki

Jalgpalli MM-il Maroko - Portugali kohtumist vilistanud ameeriklasest kohtunik Mark Geiger olevat küsinud Cristiano Ronaldolt tema mängusärki.

"Ma ei tea, milliseid mänge see kohtunik vilistama on harjunud, aga ta oli Cristiano Ronaldost väga vaimustuses. Kuulsin Pepelt, et ta oli esimesel poolajal küsinud, kas ta saaks tema särgi endale. Millest me räägime! See siin on MM, mitte tsirkus!" ütles Maroko koondislane Nordin Amrabat Hollandi televisioonile.

Geiger oli sel MM-il ametis juba teises kohtumises. Argentina-Islandi kohtumist jälgis ta videoruumist. Mees alustas kohtunikukarjääri 2002. aastal, FIFA kategooria väljastati talle 2008. aastal. 2011. aastal valiti Geiger MLS-i liiga aasta kohtunikuks ning 2012. aastal vilistas ta 2012. aasta Londoni olümpial.

2014. aasta MM-il Brasiilias oli ta peakohtunikuna ametis Prantsusmaa - Nigeeria kaheksandikfinaalis ning alagrupimängudes Kolumbia - Kreeka ja Tšiili - Hispaania.