Maroko - Iraani mängus peapõrutuse saanud Maroko koondislane peab järgmise mängu vahele jätma

Maroko ja Iraani omavahelises kohtumises sai vigastada Maroko ääremängija Nordin Amrabat, kui põrkas kokku Iraani mängija Vahid Amiriga, arstid diagnoosisid mehel peapõrutuse.

Amrabat veetis ühe öö haiglas ja pärast seda lasid arstid mehel meeskonna treeningbaasi tagasi minna, kuid Maroko jalgpalliliidu teatel ei tohi Amrabat nädal aega mängida.

Maroko koondise meditsiinilist tiimi on kritiseeritud, kuna mehed laksasid Amrabatile vastu nägu ravimise ajal, ehkki oli selge, et mehel on peavigastus, vahendab Reuters.

Amrabati vahetas mängus välja tema noorem vend Sofyan.

Maroko kaotas kohtumise Iraani vastu 95. minuti omaväravast 1:0.

Maroko koondise järgmine kohtumine on 20. juunil Portugaliga.