Mario Mandžukici ebaõnn oli MM-finaalides ajalooline

Prantsusmaa ja Horvaatia jalgpallikoondiste vahelise MM-finaali esimene tabamus läks kirja Horvaatia koondise ründaja Mario Mandžukici omaväravana.

Mandžukic saatis peaga palli väravasse Antoine Griezmanni karistuslöögi järel. Horvaadi ebaõnn on ajalooline, kuna tegemist on MM-finaalide läbi aegade esimese omaväravaga.

Venemaal toimunud MM-il on üldse kokku löödud 12 omaväravat ja see on kõigi aegade rekord. Eelmine tippmark oli 6 omaväravat ja pärines 1998. aasta finaalturniirilt.

