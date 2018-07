Marcelo: see oli õuduste õhtu!

Brasiilia jalgpallikoondise äärekaitsja Marcelo nimetas allajäämist Belgiale tõeliseks õudusunenäoks.

Madridi Reali mängumehe arvates oli 1:2 kaotus ebaõiglane tulemus, sest Brasiilia domineeris mängu pikka aega.

"See teeb valu. See oli õuduste õhtu. Seda on raske selgitada," sõnas Marcelo väljaandele Globo Esporte.

"Jalgpall on vahel ebaõiglane - kord see soosib sind, kord on sinu vastu. Suutsime MMil ühtse perekonna luua. Kõik võitlesid üheskoos, ka need, kes olid varumeeste pingil, toetasid meid kõvasti. Tahtsime nii väga finaali jõuda," lisas pettunud Marcelo.

Brasiilia tegi eile küll 27 pealelööki belglaste 9 vastu, kuid sihile jõuti vaid korra ning kohvrid tuli pakkida juba veerandfinaali järel.