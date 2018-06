Mängu parimaks valitud Modric: esimese mängu võitmine annab meile "tiivad"

Horvaatia ja Nigeeria vahelises mängus parimaks mängijaks valitud horvaat Luka Modric ütles pärast 2:0 võitu, et tulemus annab Horvaatiale "tiivad", et valmistuda tulevasteks mängudeks, vahendab Eurosport.

"Ma usun, et selle võidu pealt saadud tiibadega me tõstame oma mängutaset veelgi ja jätkame oma teekonda nii, nagu planeerisime," rääkis 32-aastane horvaat.

"Me keskendusime oma mängule ja oli oluline avamäng võita, et see tõstaks meie enesekindlust veelgi järgmisteks mägudeks," teatas Modric. "Argentiinaga tuleb väga raske kohtumine, kes on arvatavasti ka selle grupi favoriidid. Võit Nigeeria üle aitab meie mängu parandada, kuid kolme punkti võtmine Argentiina vastu läheb raskeks."

"Mäng Argentiinaga tuleb teistsugune ja raske ning peame selleks korralikult valmistuma," lisas Horvaatia koondise peatreener Zlatko Dalic.

"Me oleme väga pettunud, et kaotasime," kommenteeris mängu Nigeeria koondise peatreener Gernot Rohr. "Horvaatia oli parem tiim, me oleksime pidanud teist poolaega paremini mängima. Kõik oli hästi, kuni vastased said penalti. Ka meie vastu tehti vigu vastaste kastis, mis oleksid võinud penaltit tähendada, aga me peame aktsepteerima seda kaotust."

Horvaatia ja Argentiina kohtuvad omavahel 21. juunil.