Madridi Reali president: Lopetegui vallandamine on õigustamatu!

Madridi Reali president Florentino Perez ütles, et mitte miski ei õigusta Julen Lopetegui vallandamist Hispaania jalgpallikoondise peatreeneri koha pealt.

Hispaania jalgpalliliit otsustas vallandada Julen Lopetegui, kui selgus, et Lopetegui on uus Madridi Reali peatreener. Hispaania jalgpalliliit tõi vallandamise põhjuseks selle, et läbirääkimised Lopetegui ja Madridi vahel toimusid ilma kohaliku jalgpalliliidu teadmiseta.

"Meil olid kõik õigused sõlmida see leping," edastab BBC Sport Pereze sõnu. "Sellest kokkuleppest on kuidagi jäetud mulje nagu reetmisest. Mitte miski ei õigusta seda, et Lopetegui ei ole homme väljaku ääres meeskonda juhendamas!"

"Me olime täiesti veendunud, et tegime kõike ausalt ja puhtalt," rääkis endine Hispaania koondise treener Julen Lopetegui.

Lopetegui sõlmis Madridi Realiga kolme aasta pikkuse lepingu.