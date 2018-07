Luka Modric: venelased üllatasid meid

Horvaatia jalgpallitäht Luka Modric tunnistas, et nad eeldasid Venemaa vastu märksa lihtsamat mängu.

Favoriidina veerandfinaalile vastu läinud Horvaatia alistas Venemaa 2:2 viigiga lõppenud lisaaja järel penaltiseerias 4:3.

"Venemaa tegi väga hea mängu, eriti avapoolajal - nad üllatasid meid," sõnas Modric mängu järel.

"Nad surusid meid, me ei suutnud oma mängustiili kehtestada. Me ei tahtnud pikkade söötude andmisega rsikida. Tegime seda vaid teisel poolajal ja domineerisime lisaaega. Aga kõige tähtsam, et me suutsime taas iseloomu näidata," lisas Madridi Reali jalgpallur.

Horvaatia peatreener Zlatko Dalic lisas omalt poolt: "See polnud ilus mäng, see oli võitlus poolfinaali eest. Meil oli õnne. Olin terve mängu väga keskendunud, kuid pärast Rakitici penaltit tulid kõik emotsioonid minust välja, tundsin suurt kergendust. Ma ei nuta just tihti, aga nüüd oli selleks hea põhjus: Horvaatia jõudis poolfinaali!"

Inglismaaga poolfinaalmängu kohta lisas treener, et väsimust ta ei karda, sest mehed on niivõrd motiveeritud.