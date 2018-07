Luka Modric: vahetaksin kõik oma Meistrite Liiga tiitlid MM-i võidu vastu

Madridi Realiga neljal korral Meisrite Liiga võitnud Luka Modricil on võimalus pühapäeval täiendada oma võimsat auhinnakappi, kui jalgpalli MM-i finaalis läheb Horvaatia vastamisi Prantsusmaaga.

"Ma vahetaksin kõik neli Meistrite Liiga karikat ühe MM-i tiitli vastu," sõnas Modric. "Vahet pole, mis finaalis juhtub, see on Horvaatia spordiajaloo suurim saavutus, kuid me kõik soovime tulla maailmameistriks. Me oleme enesekindlad, meil on sisu ja olemas kõik, mida üks meeskond vajab, et tulla maailmameistriks."

Kuna Modric võitis lõppenud hooajal Meistrite Liiga ning on nüüd jõudnud jalgpalli MM-i finaali, siis peetakse teda juba üheks soosikuks Ballon d'Ori võidule. "Kõik küsivad minult selle kohta, aga ma ei mõtle Ballon d'Ori võitmise peale."

"Turniiri eel olime tagasihoidlikud," lisas Modric. "Eesmärk oli alagrupist edasi jõuda."

Jalgpalli MM-finaal Horvaatia ning Prantsusmaa vahel algab pühapäeval kell 18.00.