Luka Modric: saime kõvasti enesekindlust, aga ei tohi eufooriasse minna

Horvaatia jalgpallikoondis kindlustas Argentina 3:0 alistamisega esimest korda pärast 1998. aastat MM-il alagrupist edasipääsu.

Ka 20 aastat tagasi üllatasid horvaadid Prantsusmaal ühte jalgpalli suurriiki, kui veerandfinaalis šokeeriti 3:0 võiduga Saksamaad. Seekord võeti vägev skalp juba teises alagrupimängus.

"Kõige tähtsam eesmärk sai täidetud. Peame võtma mäng-mängult ja mitte ette mõtlema, aga see võit andis meile järgnevateks kohtumisteks enesekindlust. Raske saab olema, aga vältigem eufooriasse sattumist. Peame eesootavaks katsumuseks valmistudes jalad maa peal hoidma," ütles teise värava löönud kapten Luka Modric.

"Lõpuks näib, et võit tuli kergelt, aga see ei olnud nii. Väärisime võitu, aga see polnud lihtne. Esimene värav sündis nende eksimusest. Sellise tiimi alistamiseks vajad sa täiuslikku mängu ja selle me tegime! Lõikasime Messi mängust välja ega lasknud tal palli saada."