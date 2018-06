Luis Suarez: minu ja Ronaldo vaheline rivaliteet on ainult Hispaania liigas

Uruguay jalgpallikoondise ründetäht Luis Suarez ütles, et igasugune rivaliteet tema ja Cristiano Ronaldo vahel piirdub siiski Hispaania liigaga.

Suarez ja Ronaldo on klubitasandil suured konkurendid, kuna mängivad vastavalt FC Barcelonas ja Madridi Realis.

"Rivaliteet minu ja Ronaldo vahel on klubitasandil hoopis teistsugune," rääkis 31-aastane uruguaylane. "Praegu käib MM ja me kõik pingutame oma rahvuskoondise nimel ja just see on kõige olulisem."

"Cristiano Ronaldo on maailma üks parimaid ründajaid," lisas Uruguay koondise peatreener Oscar Tabarez.

Uruguay ja Portugal kohtuvad omavahel kaheksandikfinaalis täna õhtul kell 21.00.