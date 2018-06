Lõuna-Korea koondis on hädas kaitsega

Lõuna-Korea jalgpallikoondise peatreener Tae-Yong Shin tunnistas, et kaitse oli ebakindel koondise 1:2 kaotusmängus Mehhikoga.

Lõuna-Korea kaotas esimeses mängus penaltist Rootsile 0:1 ning kohtumises Mehhikoga jäädi samuti kaotusseisu penalti tõttu. Lõuna-Korea kaitsja Hyung-Soo Jang blokeeris karistusalas mehhiklase Andres Guardado söödu käega.

"On väga kahju, et kaitse tase kõikus ja seda on raske muuta," rääkis peatreener Shin ajakirjanikele. "Me oleme ära andnud kaks penaltit. See on probleem. Meie õnnetuseks on kaitsjad kaotanud oma enesekindluse."

"Ma loodan, et nad leiavad oma enesekindluse üles ja seda enne järgmist matši."

"Isegi, kui meil on head mängijad, on meil puudu kogemustest ja me peame neid koguma tuleviku jaoks," lisas peatreener veel.

Lõuna-Korea kohtub alagrupi viimases voorus Saksamaaga. F-alagruppi juhib Mehhiko kuue punktiga. Saksamaa ja Rootsi on kolme punkti peal ning Lõuna-Koreal on punktiarve avamata.