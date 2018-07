Lõuna-Korea jalgpallureid loobiti kodus munadega ja ähvardati sõjaväega. Kuidas võeti vastu MM-il valusalt langenud Jaapan?

Jaapani jalgpallikoondis on tagasi kodumaal.

Eelmisel nädalal jõudis jalgpalli MM-ilt koju Lõuna-Korea koondis ja vastuvõtt Soulis ei olnud just meeldiv. Lõuna-Korea alistas küll alagrupiturniiri viimases voorus Saksamaa, kuid sellegipoolest loobiti neid munadega ja meedias kirjutati, et mängijaid võib oodata kohustuslik ajateenistus.

Kui Lõuna-Koreas on inimestele seatud küllaltki kõrged nõudmised, siis samamoodi on ka nende naaberriigis Jaapanis. Jaapan jõudis võrreldes Lõuna-Koreaga MM-il ühe ringi võrra kaugemale ehk kaheksandikfinaali. Seal kaotati 2:0 eduseisust viimase sekundi väravaga Belgiale 2:3.

Nüüd on Jaapani koondis kodus tagasi ning valusale kaotusele vaatamata võeti neid vastu suurte ovatsioonide saatel. Jaapani koondis suutis Venemaal toimunud MM-il jätta endast maailmale suurepärase mulje. Lisaks võitluslikule mängule paistsid jaapanlased silma oma suure korraarmastusega. Nii lahkusid mängijad riietusruumist ja fännid tribüünidelt niimoodi, et endaga võeti kaasa kõik prügi ja kõik löödi säravpuhtaks.

Kui fännid olid koondisest vaimustunud, siis teatas peatreener Akira Nishino, et paneb ameti maha. Lisaks sõnas kapten Makoto Hasebe, et tema mängud koondises on mängitud.