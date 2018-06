Lõuna-Ameerika teise ringi favoriidid tõstavad MM-il võimsalt pead

Lõuna-Ameerika suured jalgpalligigandid Brasiilia ja Argentina on sel MM-il olnud raskustes. Kui brasiillased on kahe mänguga saanud läbi häda kokku neli punkti, siis argentiinlased on väljakukkumise äärel. Sealse piirkonna tasemelt järgmistest koondistest rääkides lüüakse lauale Uruguay ja Colombia nimed. Käimasoleval finaalturniiril on nad potentsiaalselt suured tegijad.

Uruguay ja Colombia on seni näidanud erinevat mängu. Uruguailased on olnud ikka tuntud väga pragmaatiliste mängumeestena, kes väljakul naljalt niisama tühja ei jookse. Kui MM-i kahes esimeses mängus võeti napid 1 : 0 võidud, siis kohtumises Venemaaga avati oma potentsiaali juba rohkem. 3 : 0 võit võõrustajate üle võeti selgelt ja teenitult (0 : 2 kaotusseisus jäid venelased Igor Smolnikovi eemaldamise tõttu arvulisse vähemusse). Venelastel tekkisid küll mõned võimalused, kuid tegelikult kontrollisid lõunaameeriklased pidevalt sündmuste kulgu.