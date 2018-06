Lionel Messi viimane suur võimalus. Kas klubijalgpalli legend suudab tõusta Diego Maradona kõrvale?

Klubijalgpalli tandri kaks kõige kõvemat tegijat on juba aastaid olnud Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo. Koondiste ridades on asi olnud väheke teisiti. Ainus tõsiselt võetav tiitel on ette näidata Ronaldol, kes võitis Portugaliga kaks aastat tagasi EM-i. Messit on suurturniiridel saatnud kaotaja maine. Seekordne MM on tõenäoliselt tema viimane võimalus sellest vabaneda ja tõusta legendaarse kaasmaalase Diego Maradona kõrvale.

MM-i ajal 31-aastaseks saav Messi on vihjanud, et käesoleva turniiriga saab tema koondisekarjäär läbi ja edaspidi keskendub ta koduklubile FC Barcelonale. 2022. aastal Kataris toimuval finaalturniiril oleks Messilt tõenäoliselt juba raske imet loota, sest siis on tal turjal 35 aastat, mida on ründava mängija kohta palju.