Kuigi MM-i ajal püsis see väikese saladusena, tõdes Vida, et Messile avaldas horvaatide mäng tõesti muljet.

"Ta saatis meile 30 särki, et kõik endale ühe saaksid. Talle meeldis, kui suure südamega me mängisime ning tema sõnul mängisime me kogu MM-i parimat jalgpalli," sõnas Vida.

Messi lahke žesti taga oli tegelikult ka siiras tänu: Horvaatia võit Islandi üle aitas viimases alagrupivoorus Argentina koondise edasi 16 parema sekka.