Lionel Messi naine saabus Argentina otsustavaks mänguks Peterburi

Lionel Messi abikaasa Antonella Roccuzzo lendas tänaseks Argentina-Nigeeria mänguks Venemaale ning vaatab oma mehe otsustavat kohtumist kohapeal Peterburi staadionil.

Kahte Argentina koondise esimest mängu, mis valmistasid argentiinlastele suure pettumuse, jälgis Roccuzzo kodumaal Rosarios.

Argentina meedias on varem spekuleeritud, et Messi abielu on kriisis. Roccuzzo on seda eitanud.

Argentina peab tänase mängu kindlasti võitma, et alagrupist edasi pääseda. Seejuures tuleb neil nigeerlasi võita suuremalt kui Island suudab võita Horvaatiat.

Avamängus Islandiga viigistanud (1:1) ja teises voorus Horvaatiale 0:3 kaotanud Argentinal on tabelis sarnaselt Islandile vaid üks punkt. Edasipääsu juba taganud Horvaatial on 6 ja Nigeerial 3 punkti.

Tabeliseis: