Lionel Messi: me pole MMil favoriidid, kuid anname endast kõik

Argentina koondise MM-eelses kontrollmängus Haitiga kübaratriki teinud Lionel Messi tunnistas, et meeskond pole tänavusel finaalturniiril suurfavoriitide hulgas, kuid läheb Venemaale kõigile lahingut andma.

"Me pole favoriidid, kuid anname endast kõik," sõnas Messi pärast maailma edetabelis 108. kohal asuva Haiti alistamist Buenos Aireses. Barcelona tähtmängija oli osaline kõigi väravate juures, sest tegi eeltöö ka Sergio Agüero tabamusele.

"Tulemusest tähtsam oli see, et saime oma fännidega hüvasti jätta. Valiksarjas olime raskustes, kuid meie treeningud on läinud hästi," lisas 30-aastane Messi, kelle arvel on rahvuskoondises 64 väravat.

Argentina koondis lendab nüüd Barcelonasse, kus hakatakse valmistuma 16. juunil Moskvas peetavaks MMi avamänguks Islandiga. 21. juunil mängivad argentiinlased Horvaatiaga ja 26. juunil Nigeeriaga.