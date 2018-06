Lionel Messi dramaatilise võidu järel: teadsin, et jumal on meiega!

Lionel Messi ütles pärast Argentina jalgpallikoondise 2:1 võitu Nigeeria üle ja pääsu MMi 16 parema hulka, et nad olid kohtumise eel edasipääsus kindlad.

"Olime veendunud, et võidame otsustava mängu, kuid ei uskunud, et see nii raskelt tuleb. Me ei väärinud väljalangemist. Teadsin, et jumal on meiega ega jäta meid maha," sõnas kohtumise avavärava löönud Messi matši järel ajakirjanikele.

Ühtlasi tänas ründetäht kõiki Argentina poolehoidjaid ja koondisekaaslasi. "See oli uskumatu võit. Me väärime seda rõõmu! Tänan kõiki, kes on siin ohvreid toonud, ja kõiki, kes on alati meiega olnud."

Argentina kangelaseks kerkis täna kaitsja Marcos Rojo, kes lõi 86. minutil paremalt äärelt tulnud tsenderduse järel palli ühe puutega väravasse seisuks 2:1. Viik oleks edasi viinud nigeerlased.

Argentina lõpetas D-alagrupi Horvaatia järel teisena ja kohtub kaheksandikfinaalis Prantsusmaaga.