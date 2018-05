Lihtne tõde - mängida võib ju lõputult, kuid jalgpalli MM-il saadab edu ikka Saksamaad

Saksamaa koondise liidrite sekka kuuluvad Toni Kroosi ja Thomas Müller. Foto: FRANCK FIFE, AFP/Scanpix

Jalgpall on lihtne mäng. 22 meeste ajavad 90 minutit palli taga ja lõpuks Saksamaa võidab. MM-tiitleid on Brasiilial küll Saksamaast üks rohkem, kuid aastate jooksul on just sakslased jõudnud suurturniiril kõige rohkem medalimängudele.