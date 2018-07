L'Equipe rõõmustab: Prantsusmaal ei tulegi mängida Brasiiliaga

"Neymar lahkub MMilt longuspäi, sest ei suutnud oma meeskonda päästa. Kolmekuulise vigastuspausi järel platsile naasnud ründaja lõi viie mänguga kaks väravat, kuid Belgiaga mängus läks brasiillaste jaoks kõik valesti ning neid ootab varane kojusõit," kirjutab L'Equipe.



Spordileht nimetab Belgiat väga tugevaks meeskonnaks, kuid rõhutab samas, et tippvormis Brasiilia oleks veelgi ohtlikum vastane.



Prantsusmaa koondise kohta kirjutatakse, et 12-aastase vaheaja järel nelja hulka jõudmine on suurepärane saavutus. Kui 2006. aastal kaotas Prantsusmaa MMi finaalis Itaaliale, siis neli aastat hiljem kukuti välja juba alagrupifaasis ja neli suvel tagasi langeti konkurentsist veerandfinaalis hilisema võitja Saksamaa vastu.