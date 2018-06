Kui Tuneesia väravavaht täna vigastada saab, läheb postide vahele ründaja!

Tuneesia jalgpallikoondis annab tänaõhtuseks mänguks Panamaga üles vaid ühe väravavahi. Varumeestepingil kannab väravavahi vormi ründaja.

Avamängus Inglismaa vastu langes juba 16. minuti vigastuse küüsi Tuneesia põhiväravavaht Mouez Hassen, kes oli kokkupõrkes Jesse Lingardiga nihestanud õlga. Tema koha võttis varuväravavaht Farouk Ben Mustapha, kes vigastas aga teisipäevasel treeningul põlvesidemeid.

Tuneesia küsis rahvusvaheliselt jalgpalliliidult FIFA-lt luba Venemaale veel üks väravavaht kutsuda, kuid sai eitava vastuse. FIFA lubab MM-i koosseisus muudatusi teha vaid 24 tundi enne esimest kohtumist.

Niisiis ongi tuneeslased olukorras, kus meeskonna kolmas väravavaht Aymen Mathlouthi peab Panama vastu eriti hoolas olema, sest tema vigastuse korral tuleks postide vahele astuda ründajal Fakhreddine Ben Youssefil.

Tuneesia edasipääsulootused MM-il on juba kustunud, sest Inglismaal ja Belgial on mõlemal tabelis kuus punkti, Tuneesia ja Panama on nulli peal.