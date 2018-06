"Kui mu ema ja isa seda loevad, saavad nad ilmselt vihaseks..." Inglismaa jalgpallikoondislane tegi MM-finaalturniiri eel suure ülestunnistuse

Inglismaa jalgpallikoondise ja Tottenham Hotspuri vasakkaitsja Danny Rose tegi vaid nädal enne MM-finaalturniiri algust Inglise meedias ausa ülestunnistuse ning rääkis oma ülimalt keerulisest aastast isiklikus elus ning võitluses depressiooniga.

27-aastane Rose rääkis, et raske periood sai alguse 2017. aasta jaanuaris, kui raske põlvevigastus ta kaheksaks kuuks pealtvaatajaks jättis.

"Taastusravi keskel tegi mu onu enesetapu. See pani alguse ka minu depressioonile," rääkis Rose. "Augustis langes mu ema Doncasteris rassistliku sõimu ohvriks. Ta oli väga vihane ja endast väljas - ja seejärel tuli keegi minu majja ja oleks äärepealt mu venda näkku tulistanud. Minu majas tulistati püstolist."

Rose'i sõnul on tema päästjaks olnud Inglismaa koondis. "Koondisemängud on olnud minu jaoks kui pääsetee. See aeg oli raske, Spursist saadeti minud psühholoogi juurde ja see aitas kõvasti. Mul diagnoositi depressioon - ma pole seda varem kellelegi öelnud. Mu ema ja isa saavad ilmselt vihaseks, kui seda loevad."

