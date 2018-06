Kui Cristiano Ronaldo kutsub külla, siis tuleb kohe öelda "EI"

Evra meenutas, et Ronaldo ei salli kaotamist ja seetõttu on ta võimeline hullumeelse kombel treenima. Endise Prantsusmaa koondislase sõnul kaotas Ronaldo kord lauatennises Rio Ferdinandile ja lahti läks tõeline hullus. Esmalt lasi Ronaldo koheselt sugulasel osta koju lauatenniselaua. Seejärel harjutas ta kaks nädalat pingsalt ja kutsus Rio Ferdinandi uuesti duellile. Seejärel tegi ta kõigi silme all Ferdinandile juba pähe.