Kosmopoliitne Belgia meenutab rohkem jalgpalliklubi kui koondist

2002. aastal murdis Belgia MM-il kaheksandikfinaali, kuid seejärel vajus nende koondis järgmiseks kümneks aastaks sohu. Targad ülesehitustööd tõstsid belglased aga raskest seisust välja. Nüüdseks on nad kolmel suurturniiril suutnud veerandfinaali välja murda. Arvestades nende talentide hulka, siis nii kaugele jõudmine on igati loomulik ja sihid peaksid olema veelgi suuremad.

Venemaal peetaval MM-il oli Belgia fiaskole lähedal, kui kaheksandikfinaalis jäädi Jaapani vastu 0 : 2 kaotusseisu. Lõpuks võeti 3 : 2 võit alles neljanda lisaminuti kiire vasturünnakuga. Nii said kõik Belgia elanikud taas ühiselt rõõmustada. Flaamikeelsest Flandriast ja prantsuskeelsest Vallooniast koosneva Belgia puhul räägitakse ikka, et neid ühendab ainult kuningas ja edu korral ka jalgpallikoondis. Viimastel aastatel on edu olnud aina rohkem.