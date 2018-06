KOMMENTAAR | Veider jalgpalli MM - kaks albaanlast löövad värava ja Šveits võidab Serbiat

Kaks albaanlast löövad värava ja Šveits teenib mängus Serbiaga kolm võidupunkti. See kõlab nagu veider anekdoot.

Aga just nii eile jalgpalli MMil juhtus. Albaania päritolu Xherdan Shaqiri ja Granit Xhaka tõid Šveitsile Serbia üle 2:1 võidu.

Kui sel turniiril on üks tõeliselt kirev seltskond, siis on see kahtlemata Šveitsi meeskond. Eile jooksid nende eest väljakule Bosniast ja Hertsegoviinast pärit Haris Seferović ja Mario Gavranović, sarnaselt Shaqirile ja Xhakale Kosovo albaanlane Valon Behrami, Makedoonia albaanlane Blerim Džemaili, horvaat Josip Drmić, Aafrika päritolu Breel Embolo ja Manuel Akanji ning Ricardo Rodríguez, kelle ema on Tšiilist ja isa hispaanlane.

Ja et kompott täiuslik oleks, juhendab šveitslasi Bosniast pärit horvaatide perekonnas sündinud Vladimir Petković.