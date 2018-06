KOMMENTAAR | Milleks meile VAR, kui sellega ikka valesid otsuseid tehakse?

Videokohtunike süsteem ehk paljuräägitud VAR tegi MM-i debüüdi turniiri neljandas mängus Hispaania - Portugal, kui peakohtunik lasi kordustest üle vaadata Diego Costa väravale eelnenud veahõngulise tegevuse.

Costa 1:1 viigivärav oli kaunis, aga oli siililegi selge, et ta tegi enne trahvikasti murdes Pepele käega näkku virutades vea. Pepe kukkus hoobist pikali. Üks kaitsja kolmest elimineeritud.

Tablool vahetus juba mänguskoor, kui peakohtunik käe kõrva äärde pani, mis märkide keeles tähendab "ma kuulan ära videokohtuniku arvamuse". Värav jäi kehtima.

Kuidas videokohtunikud Costa käelöögi määrustepäraseks lugesid, jääb mulle arusaamatuks. Ja kui viga polnud, siis tekib küsimus, miks Pepe teesklemise eest kollast kaarti ei saanud. Sellisel juhul pidi see ju olema ilmne karistuslöögi välja petmise katse.

Intsident tõestab järjekordselt, et VAR oli algusest peale üks totter ja ainult segadust tekitav leiutis. Kui õigust mõistaks ainult väljakukohtunik, oleks asi selge. Saaks öelda, et vilemees ei hinnanud seda veaks ja asi klaar! Aga kui kuskil videokeskuses on veel trobikond mehi, kes olukordi aegluubis järele saavad vaadata ja ikka õiglust jalule ei seata, siis... Milleks!?