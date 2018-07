KOMMENTAAR | Millal ometi hakkavad kohtunikud neymare, suarezeid ja ronaldosid karistama?

MM-finaalturniir on jalgpallis taaskord välja toonud pahe, mis vaevab mitmeid tippmängijaid - aga mitte ainult.

Käivad Portugali ja Maroko kohtumise üleminutid. Maroko keskkaitsja Medhi Benatia patsutab selja tagant Portugali kolleegi Pepe turjale, mispeale Pepe jalad ühtäkki igasuguse toetusvõime kaotavad ning täismees murule viskub.

Ei tea, kas peakohtunik seda olukorda üldse nägi, aga VAR kindlasti. Mäng läks lihtsalt edasi.

See on totaalne häbiasi!

See, mida Pepe antud juhul tegi, on ju kohtuniku petmise üritus, teeseldes vigastust või vastase tehtud viga. See on reegliteraamatu järgi sõna-sõnalt simuleerimise definitsioon.

Paraku on kohtunikele antud juhised sellised, mis keelavad antud situatsioonis kollase kaardi näitamist. Mõni kuu tagasi Eesti Jalgpalli Liidu peakohtuniku Uno Tutkiga sellest vesteldes rääkis tema, et simuleerimiseks loetakse ainult sellist olukorda, kus kontakti vastasega üldse ei olnud. Kontakti korral ei saavat kohtunik hinnata, kui tugev puude tegelikult oli või kui valus mängijal on.

Jama!