Kolumbia koondise peatreener pärast kaotust: raske on nii varakult vähemusse jääda

Kolumbia jalgpallikoondis kaotas H-alagrupi avamängus Jaapanile 1:2, meeskond jäi juba kolmandal minutil kümnekesi.

"Raske on kaotada mängija nii varajases mängu faasis," kommenteeris mängu Kolumbia koondise peatreener Jose Pekerman. "Eriti veel, kui tegu on nii olulise mängijaga. Vaatamata sellele tulime me mängu tagasi. Kuna Jaapanil oli üks mees enam, oli väga keeruline pall tagasi oma valdusesse saada."

Mängu parimaks valiti Jaapani koondise ründaja ja võiduvärava löönud Yuya Osako. "Juba lapsest saadik on minu unistus olnud lüüa värav jalgpalli MM-il. Ma olen väga õnnelik."

Lisaks Kolumbiale ja Jaapanile kuulub H-alagruppi veel Poola ja Senegal.