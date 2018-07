Kolumbia koondise peatreener on vihane inglaste peale

Kolumbia koondise peatreener Jose Pekerman polnud rahul pärast kaotust Inglismaale, et inglased mängu ajal pidevalt sukeldusid.

"Mängijad kukuvad kastis, põrkavad omavahel kokku ja kukuvad," rääkis Pekerman pärast mängu. "Sellised pidevad katkestused on halvad. Me ei peaks ainult vaatama kolumblaste otsa, inimesed peaksid mõtlema ka inglaste peale. Ma arvan, et Inglismaa mängib järgmist kohtumist juba palju ettevaatlikumalt."

"Me peaksime suutma leida matšis õige tasakaalu, et mõlemad meeskonnad mängiksid jalgpalli ainult heade kavatsustega," lisas Pekerman. "Täna olime meie need, kes kannatasid sukeldumiste tõttu. Ma loodan, et seda ei juhtu enam kunagi."

"Jalgpalli on tarvis kaitsta ning peaks tegelema rohkem sellega, et ennetada selliseid situatsioone."

Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate kaitses oma mängijaid. "Võib-olla me mängisime lihtsalt targalt, me mängime jalgpalli selliste reeglitega nagu ülejäänud maailm," kommenteeris Southgate kohtumist. "Minu arust tehti mängus palju vigu ja Kolumbia vigade arv oli palju suurem kui meil."

"Ma olen uhke oma meeskonna distsipliini üle," lisas veel Southgate. "Me suutsime end valitseda väga pingelises õhkkonnas ja me väärisime võitu."