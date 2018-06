Kollaste kaartide tõttu kaheksandikfinaalist välja jäänud Senegali peatreener: me ei väärinud edasipääsu

Senegali jalgpallikoondise peatreener Aliou Cisse tõdes pärast ülimalt valusat MM-finaalturniirilt välja kukkumist, et turniirisüsteemi osas tal etteheiteid ei ole.

Senegalist sai esimene koondis MM-finaalturniiride ajaloos, kes langeb välja Ausa Mängu reeglite tõttu: kuna nad kogusid Jaapaniga mõlemad neli punkti väravate vahega 4:4 ning viigistasid ka omavahelise kohtumise, hakati lugema teenitud kollaseid kaarte, mida oli senegallastel kahe võrra enam.

Viimases kohtumises kaotati Kolumbiale 0:1.

"Olen oma tiimi üle täna väga uhke, nad tegid head tööd. Aga me ei pääsenud edasi, sest me ei väärinud seda. Selline on juba elu," rääkis Cisse pressikonverentsil.

"Ausa Mängu punktid on regulatsioonidesse kirjutatud juba enne turniiri algust ning peame seda austama. Oleksime eelistanud mõnel teisel moel välja kukkumist, aga nii see süsteem töötab ja me teadsime seda.

Tunnen, et oleksime võinud avapoolajal skoori teha ning leian, et kontrollisime mängu küllaltki hästi. Mul on lihtsalt sellest tiimist ja põlvkonnast kahju, nad andsid endast kõik. Jätkan nende innustamist ja olen nendega ka edasi, tunnen, et võime üheskoos veel suuri asju saavutada."