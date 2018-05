Kokaiini tarvitanud jalgpallur lubatakse MMile

Peruu jalgpallikoondise kapten Paolo Guerrero lubatakse tänavusele MM-finaalturniirile, sest Šveitsi ülemkohus peatas ajutiselt Guerrerole määratud 14-kuulise võistluskeelu.

34-aastane peruulane jäi oktoobris vahele kokaiini tarvitamisega ja sai rahvusvaheliselt jalgpalliliidult poole aasta pikkuse võistluskeelu.

Rahvusvaheline antidopingu agentuur (WADA) pidas seda karistust liiga leebeks ja kaebas otsuse spordiarbitraaži (CAS), kus pikendatigi võistluskeeld 14 kuu peale. Nüüd otsustas Šveitsi ülemkohus, et karistuse karmistamine oli ebaõiglane ja tühistas selle ajutiselt. CAS on juba teada andnud, et nemad šveitslaste otsusele vastuväiteid ei esita.

Peruu mängib 14. juunil Venemaal algaval MMil tugevas C-alagrupis koos Prantsusmaa, Taani ja Austraaliaga.