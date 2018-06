Kohutav: Venemaale MM-i vaatama sõitnud homopaar peksti taksosõidu järel halastamatult läbi

LGBT aktivistid Venemaal. Foto on illustratiivne

Ei läinud kaua aega, enne kui Venemaal toimuv jalgpalli MM-finaalturniir sai oma esimese LGBT-vastase rünnaku. Portaal pinknews.com kirjutab, et Peterburis peksti halastamatult haiglasse üks vutifännidest geipaar.

Väidetavalt olid ohvrid koos taksost väljunud, kui kaks meest neid ründasid. Rohkem viga saanud mehel tuvastati haiglas avatud peahaav ning ajuverevalum, lisaks oli tal murtud lõualuu.

Lisaks kehavigastustele rööviti paarilt ka nende telefonid ja rahakotid.

Juhtunuga seoses vahistati kaks kahekümnendates inimest, Ismet Gaidarov ja Rasul Magomedov.

Venemaal toimuva finaalturniiriga seoses on varemgi homofännide turvalisuse üle kardetud. Rühmitus Pride in Football andis näiteks mõni aeg tagasi teada, et neile saadeti kiri, milles sisaldus tapmisähvardus kõigile geifännidele, kes Venemaale sõidavad.