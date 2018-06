Kohtunik Kristo Tohver: Diego Costa viga Pepele oli minu jaoks kümne palli skaalal "viis"

ETV jalgpallistuudios oli külaliseks tippkohtunik Kristo Tohver, kes kommenteeris muu hulgas ka Hispaania - Portugali kohtumises Diego Costa 1:1 viigiväravale eelnenud veahõngulist olukorda.

Costa tegi endale sooloväravat ette valmistades haiget Portugali kaitsjale Pepele, virutades talle käega kaelapiirkonda. Väljakukohtunik lasi olukorra pärast tabamust videokohtunikel üle vaadata, kuid värav jäi kehtima.

"Minu jaoks oli see viga kümne palli skaalal "viis", kui rääkida olukordade hindamisest. Ta on seal kuskil keskel, kohtuniku otsustuspädevuse piires," rääkis Tohver.

"Pigem olen nõus, et seal väike viga oli. Aga pärast VAR-i katsetusi anti neile väga selge ülesanne sekkuda ainult siis, kui tegu on ilmselgete eksimustega. Kuna see on selline kuskil seal vahepeal, siis on minu arust väga õige, et VAR seal ei sekkunud. Mitte keegi jalgpallimaailmas ei taha, et see värav tühistatakse."