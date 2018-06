Klikimeedia määrab, mida MM-ist kirjutatakse

Võiks arvata, et enne jalgpalli MM-i on Venemaa kõik väljaanded täis taktikalisi skeeme, prognoose ja ülevaateid ühe või teise meeskonna tugevatest või nõrkadest külgedest. Pisut on sedagi, ent suured pealkirjad räägivad muust. Siin valik peamistest jututeemadest.