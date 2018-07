Kirg jalgpalli ja Coca-Cola vastu on muutnud fänni kodu muuseumiks

Alates 1978. aastast, kui Coca-Cola hakkas jalgpalli maailmameistrivõistluseid sponsoreerima, on tehtud hulgaliselt Coca-Cola ja MM-i teemalisi meeneid – tasse, särke, jalgpalle ja loomulikult erilise kujundusega karastusjoogipudeleid. Brasiillane Edigard Weimar on kokku kogunud sellise hulga meeneid, et tema kodu on muutunud Coca-Cola muuseumiks.

30-aastane Weimar alustas meenete kogumist 90-ndate lõpus, kui isaga tänavatel jalutades märkas, et märkab igale poole vaadates Coca-Colat. Mees, kes on saanud oma hullumeelse kogumisega lausa kohalikuks kuulsuseks, renoveerib oma kodus juba uut tuba, et nii kastidesse pakitud kui ka tulevastele meenetele ruumi teha. Hetkel on tal meeneid 300 ringis, kuid eeldatavasti on peale 2018. aasta MM-i see arv märkimisväärselt suurenenud.

Weimar kogub meeneid kas teiste kogujatega vahetades või neilt ostes. Meeneid on ta vahetanud isegi inimestega teisest maailma otsast – näiteks Hiinast ja Venemaalt. Ka inimesed, kes tema kollektsiooniga tutvuvad, toovad tihtipeale kingitusi, mis jällegi aitab tal oma kollektsiooni täiendada.

Brasiillane ei ole kade huvilistele oma kollektsiooni näitama ja lubab meeneid ka katsuda, kuid probleem tekib sellega, kui külastajad soovivad asju kaasa näpata. Vaid meenete kogumisega mehe plaanid ei piirdu – tema järgmiseks suureks eesmärgiks on osta endale Volkswagen Beetle ja disainida see Coca-Cola moodi.

2018. aasta Venemaal toimuva jalgpalli MM-i jaoks on Coca-Cola brändiga meeneid saadetud 216 asukohta igas maailmajaos. Meenete arvud on üüratud – vaid Ladina-Ameerikasse on saadetud üle 2 miljoni jalgpalli ja 14 miljonit väiksest Coca-Cola pudelit.

Coca-Cola jagab iga nädal parimate kampaanialehele postitatud jalka-MMi piltide vahel välja mitu kasti karastusjooki ning ametliku mängupalli. Kõikide osalejate vahel loositakse 16. juulil välja Sony Playstationi mängukonsool. Fotokonkursil saab osaleda kuni 15. juulini.