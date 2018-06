Kes on soosikud? Miks tuleb suurfavoriitidel karta Ronaldot ja Portugali?

Kes kroonitakse 15. juulil Moskvas jalgpalli maailmameistriks? Sellele küsimusele praegu Venemaal vastust otsitaksegi. Kui turniiri eel räägiti eelkõige viiest suurest soosikust (Brasiilia, Argentina, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa), siis avaringi järel on tiitlinõudlejate ring isegi laienenud. Põhjuseid on seejuures kaks. Esiteks alustasid kõik viis suurt kõhklevalt. Samas mõned teise ringi favoriidid näitasid, et nad on kõigeks võimelised.

Kvaliteedi poolest tundub endiselt kõige kõvem tegija siiski Brasiilia. Seejuures ei ole tõenäoliselt Neymari roll nii tähtis kui arvata võiks. Meeskond on võimeline hakkama saama ka temata. Avakohtumise põhjal võib öelda, et kehvas vormis Neymarist võib koondisele olla rohkem kahju kui kasu.