Keda toetad sina?

Milline on järgmine jalgpallimuinasjutt, millele saame kõik koos kaasa elada? Kas selleks ei võiks olla horvaatide edu tänavusel turniiril? Võib küll! Selles pole vähimatki kahtlust. Vaadetes nende mängu ja seda, kui hingestatult nad väljakul tegutsevad, võib neid kahtlemata pidada maailmameistritiitli pretendendiks.

Mis oleks, kui kõik eestlased toetaksid üheskoos Horvaatia rahvusmeeskonna teed MM-il? Või siis, kui horvaadid välja kukuvad, leiame endale uue koondise, kelle edule oma südameis hoogu anda?

Kui me ükskord oma rahvuskoondisega jõuame tiitlivõistlustele, siis me peame selleks valmis olema. Me peame olema valmis andma endast kõike, uskuma oma meeskonna võitu, koonduma meeskonna selja taha, kelle edusse me usume. Et selleks valmis olla, tuleb treenima asuda täna! Ja kohe!

Sotsiaalmeedias on loodud algatus Estonians4croatia, mis koondab kokku inimesed, et üheskoos anda jõudu Horvaatia rahvusmeeskonnale nende teel maailmameistritiitlini. Facebooki grupp ja maandumisleht Estonians4Croatia koondab kokku sotsiaalmeediasse #estonians4croatia teemaviitega tehtud postitused, et näidata, et oleme valmis koonduma ühe meeskonna taha, et aidata kaasa nende edule MM-il. Kui Horvaatia langeb välja, saab grupp ja maandumisleht uue nime uue meeskonna järgi. Ka # muutub.

Kampaania võtab üha suuremaid tuure ning kui mitte varem, siis nüüd on õige aeg pardale tulla! Jalgpalli-MM pakub igal korral kustumatuid emotsioone. Olgu need positiivsed või negatiivsed. Seekordne MM on aga eriline, sest oleme koondunud ühe meeskonna taha, et neid aidata, neile kaasa elada ja tunda end osana nende võrratust ja loodetavasti õnneliku lõpuga teekonnast ihaldatud tiitlini.

Vaata ka: estonians4croatia.ee