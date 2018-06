KATASTROOF! Totaalselt kiretu Saksamaa jalgpallikoondis langes tiitlikaitsjana MM-finaalturniirilt välja

Lõuna-Korea - Saksamaa; Mehhiko - Rootsi

KOREA LÖÖB ÄRA!

Palli kaotamise järel on näha, kuidas sakslased lausa longivad. Ei paista mitte kuskilt seda ülivajalikku võiduväravat...

Kroos pääseb 20 meetri pealt löögile, aga madal löök on väravavahile saagiks.

Saksa mängus ei ole mitte kuskilt näha seda tahet, võiduiha, mis võiks neid edasi viia. Korea saab hoopis vahepeal nurgalööke.

Mehhiklaste omavärav püstitas järjekordse MM-ide rekordi - nii palju pole varem meeskonnad finaalturniiril iseendale löönud!https://twitter.com/OptaJoe/status/1011996963947114497

Samal ajal suurepärane šanss Mehhikole, ent Chicharito terav pall tuleb Vela jaoks liiga suure hooga ning ei lenda võrku!

No ei oska, ei oska korealased oma vasturünnakuid lahendada! Sisuliselt kolm kolme vastu šanss, aga ei tule ei pealelööki ega söötu...

Son virutab peale, aga Neuerist paremale ning napilt väravast mööda!

Selgelt rohkem ründemängule panustav Saksamaa riskib aina rohkem kaitse arvelt. See mäng on aina rohkem seda nägu, et korealased võivad siit mõne kontra väravaks lüüa...

Turniiri seitsmes omavärav - ja seda lausa käega! Paremalt äärelt tuleb tsenderdus värava alla ning Edson Alvarezile põrkab pall vastu kätt ja sealt väravasse! Õnnetu-õnnetu...

ROOTSI KOLMAS!

Olukord on nüüd teadupoolest selline, et kui Mehhiko ühe värava peaks lööma, ei piisaks Saksamaale isegi mitte 1:0 võidust. Tiitlikaitsja on igatahes praegu väga raskes seisus - aga täpselt samasugusest olukorrast tuldi mõni päev tagasi Rootsi vastu viiendal üleminutil välja...

Mario Gomez saab peaga teravalt löögile, aga otse korealaste puurivahile kätte.

Saksamaa - Lõuna-Korea mäng on väga lahtiseks kiskumas. Koreal on aeg-ajalt kontratest väga lubavaid olukordi. Leon Goretzka asemele sekkus vahetusest Thomas Müller.

Suurepärane šanss Koreale, kui pall jõuab kastis Moonile, aga mees ei suudagi lõpuks pealelöögini jõuda! Sakslased mängivad ikka väga tulise tulega...

Korea täht Son saab kollase kaardi karistusalas sukeldumise eest.

Rootsi juhib 2:0 ning on praeguse seisuga alagrupivõidus kinni isegi siis, kui sakslased peaksid Lõuna-Koreale ühe värava ära lööma.

SEES! Kindlalt ristnurka!

Kapten Andreas Granqvist läheb lööma. Sel MM-il on ta juba ühe penalti realiseerinud, avamängus Korea vastu...

Ilus kiirrünnak svenssonitelt ning Hector Moreno võtab Marcus Bergi maha. Kollane kaart Morenole, suurepärane võimalus rootslastele!

PENALTI ROOTSILE!

Saksamaa reageerib paigalseisule: ründaja Mario Gomez sisse, keskpoolkaitsja Sami Khedira välja.

Vigastuspausid mõlemas matšis. Sebastian Larsson sai vopsu vastu pead ning tõstetakse kanderaamile. Teises mängus saab haigelt Koo, kes vahetatakse ka välja.

Samal ajal mängib Heung-min Son palli Neuerist üle, ent ei suuda enne otsajoont seda uuesti kontrolli alla saada.

Rootsi värav tähendab praeguse seisuga aga seda, et virtuaalses tabeliseisus on Saksamaa play-off'ist väljas!

Kena madal tsenderdus kasti, Claesson ei saa pallile hästi pihta, kuid see põrkab õnnega pooleks Ludwig Augustinssonile, kes virutab palli võrku!

1:0! ROOTSI JUHIB!

Milline võimalus Saksamaale! Kimmich murrab paremalt kasti ning Goretzka saab peaga löögile, ent väravavaht Jo toob selle ära!

Samal ajal on aga teised poolajad alanud!

Kaardid tulevad Saksamaad ja Rootsit lahutama siis, kui nad ka Lõuna-Koreaga ühele pulgale jäävad. Kui sakslased ja rootslased nelja punkti ja võrdse väravate vahe ja löödud väravate arvuga lõpetavad, otsustab omavaheline mäng.

Hh: Aga ees on ju kirjas et siis loevad kaardid

Tuletame meelde: kui seisud jäävad selliseks, võidab alagrupi Mehhiko ning Saksamaa edestab teisel kohal Rootsit tänu omavahelise mängu võidule - väravate vahe on neil täpselt võrdne.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011984587906600960

Poolaeg ka Saksamaa ja Korea mängus! Sakslastelt uskumatult kiretu esitus. Võimaluste poolest oli tegu sisuliselt võrdse kohtumisega, ainus vahe seisneb selles, et Saksamaa hoiab tunduvalt rohkem palli.

Marcus Berg virutab poolaja lõpetuseks palliga küljevõrku. Jekaterinburgis kõlab poolajavile: Mehhiko null, Rootsi null.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011980550989631488

Ohtlik olukord nüüd vahelduseks ka korealaste värava all, kui nurgalöögi järel jääb pall kasti lahtiseks ning väravavaht peab Aasia meeskonna päästma.

Vela tulistab mehhiklaste rünnaku lõpetuseks peale, ent väravast üle. Mehhiko-Rootsi kohtumises on mängupilt küllaltki võrdne.

Sakslased samal ajal tasapisi ähvardavad, kuid jäävad rünnakul pisut hambutuks.

Ochoa päästab Mehhiko! Mehhiklased ei suuda nurgalöögi järel kastis palli klaarida ning rootlased suunavad palli väravale, ent väravavaht toob palli lati alt ära!

Ei tule penaltit! Kohtunik vaatab olukorra üle ja otsustab, et käega mängu piisaval määral polnud, et penaltit anda!

VAR! Rootslased tahavad penaltit, sest Chicharito võis kastis käega mängida. Kohtunik läheb ekraani juurde asja üle vaatama...

Rootslaste keskväljamees Sebastian Larsson korjab endale kollase kaardi ning peab järgmise mängu vahele jätma.

KOREA! Pall jääb tsenderduse järel väga ohtlikult kasti lahtiseks, aga pealelöök lendab ülinapilt mööda!

Jaesung Lee saab keskväljavea eest korealaste tänase teise kollase kaardi. Lõuna-Korea on mängu korralikult alustanud ning oma kaitsemüüri päris hästi paika seadnud. Sakslased hoiavad palli 81% ajast, ent ohtlikud võimalused on jäänud tulemata.

Neuer eksib! Korealaste kauge karistuslöök tuleb madalalt otse värava keskele, ent sakslaste puurivaht pillab selle väga ohtlikult väravajoonele. Mees suudab siiski ise kõige kiiremini reageerida ning oma supi ära süüa.

Rootslased on kohe vastamas, ent Forsberg põrutab väravaesiselt üle! Mäng Jekaterinburgis on seni selgelt elavam olnud.

Esimene väga hea võimalus ka Mehhikole! Rootslaste eksimuse järel saab karistusala joonelt proovida Carlos Vela, ent pall keerleb napilt väravast mööda.

Veerand tundi mängitud, väravad endiselt löömata. Saksamaa mängust on seni olnud pisut agressiivsust või aktiivsust puudu.

Veel üks šanss Rootsile, ent Bergi ülepealöök korneri järel läheb napilt väravast mööda.

Jesus Gallardo kollane kaart ongi MM-ide ajaloo kiireim!https://twitter.com/OptaJoe/status/1011974194005991426

Saksamaa on samal ajal alustanud võrdlemisi rahulikult, ühtegi korralikku šanssi neil veel tekkinud pole.

Korealased saavad ka esimese kollase - Wooyoung Jung selle võtab. See on tema turniiri teine hoiatus, mis jätaks ta potentsiaalsest kaheksandikfinaalist kõrvale.

Forsberg vajutab otse peale ning Ochoa oli hetkeks hädas! Rootsi on hästi ja aktiivselt alustanud.

Kohtuniku eksimus Mehhiko mängus! Mehhiklaste väravavaht Ochoa võtab palli karistusala joone peal kätte, ent kohtunik määrab karistuslöögi, arvates, et pall oli alast väljas. VAR ei saa sellist eksimust parandada. Rootsil trahvilöök kasti külje pealt.

Ja järgnenud karistuslöögist saab Rootsi väga hea šansi, ent mehhiklased löövad värava ette lahtiseks jäänud palli lõpuks minema!

Ja selle MM-i kõige kiirem kollane kaart on juba antud! Mehhiklane Gallardo võtab selle vaid 12-sekundilise kohtumise järel, tõugates Toivoneni küünarvarrega kuklasse.

Mängud algasid!

Hümnide aeg.

Mehhiko pole samal ajal MM-i alagrupimängudes üldjuhul kaotusi tunnistanud - viimasest 19 alagrupikohtumises on nende vastased peale jäänud vaid kahes. Samas teame ju ka seda, et mehhiklased on alates 1994. aastast igal MM-il kaheksandikfinaalis välja kukkunud...https://twitter.com/OptaJoe/status/1011965534659850240

Sakslastel pole varem Aasia vastastega MM-il probleeme tekkinud - viis kohtumist on võidetud koguskooriga 19:3. Selle saldo sees on ka 2002. aastal saadud 8:0 võit Saudi Araabia üle.https://twitter.com/OptaJoe/status/1011962607127990272

Sakslaste ja korealaste algrivistus!https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011955286708576259

Tere pärastlõunat! Esimesed koosseisu-uudised hakkavad tasapisi tilkuma. Siin on Mehhiko ja Rootsi rivistused!https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011953504297111553