Kas VAR on tagasi toonud tõelise tipuründaja?

VAR-i kasutusele võtmine on ekspertide hinnangul toonud kaasa muutusi meeskondade mängustiilis. Kui pikalt oli levimas n-ö valeüheksa trend ehk puudus traditsiooniline kesktormaja, siis nüüd on asjad liikumas taas traditsioonilisema mängu poole.

Väidetavalt soodustab VAR-i kasutamine tugevaid, võimsaid ja tehniliselt osavaid ründajaid. Nii on sel MM-il säramas tipuründajad Harry Kane, Cristiano Ronaldo ja Romelu Lukaku. Eriti silmanähtav on muutus Hispaania koondises. Kui just hispaanlased kasutasid peamiselt valeüheksat, siis nüüd on võimsa tipuründajana tegusid tegemas Diego Costa.

Ka Saksamaa pöördus raskes seisus Mario Gómeze poole. Samamoodi tõi Prantsusmaa algrivistusse tagasi Olivier Giroud’. Venemaa ründeliini on asunud aga vedama Artjom Džjuba.