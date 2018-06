Kas tõesti? Inglise meedia: Hispaania jalgpalliliit kaalub päev enne MM-i algust peatreeneri vallandamist!

Hispaania jalgpallikoondise peatreener Julen Lopetegui on sattunud vaid mõned päevad enne koondise esimest kohtumist MM-finaalturniiril skandaali: nimelt ei meeldinud Hispaania jalgpalliliidu presidendile Luis Rubialesele sugugi tõsiasi, et Lopetegui võttis vahetult enne turniiri algust vastu Madridi Reali peatreenerikoha.

Lopeteguist saab Realis MM-i järel Zinedine Zidane'i mantlipärija, kuid Rubiales tunneb end väidetavalt totaalselt reedetuna.

Inglismaa väljaanne The Independent kirjutab, et Rubiales sai Lopetegui lepingust Realiga teada vaid viis minutit enne ametlikku teadaannet ning on treeneri käitumise üle ääretult nördinud.

Lopetegui tulevik selgub tänasel pressikonverentsil ning sugugi võimatu ei ole olukord, et Hispaania vutiliit otsustab ta vallandada.

Hispaania koondise spordidirektor Fernando Hierro ja U21 koondise peatreener Albert Celades oleksid ilmselt esimesed valikud - seda juhul, kui Lopeteguiga tõepoolest koostöö lõpetatakse. Tõenäoliselt aga kaks päeva enne koondise esimest matši nii drastilist sammu aga ette siiski ei võeta.

Hispaania koondis alustab MM-finaalturniiri reede õhtul, kui avamängus minnakse vastamisi Portugaliga.