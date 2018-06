Kas tõesti? Argentina tahab otsustavas kohtumises väljakule saata väravavahi, kes ei ole kunagi koondist esindanud

Franco Armani. Foto: JUAN MABROMATA, AFP/Scanpix

Argentina jalgpallikoondis vajab MM-finaalturniiril alagrupi viimases kohtumises Nigeeria vastu kindlasti võitu. Kui Argentinal ei õnnestu Nigeeriat võita, siis tuleb alustada koduteed. Kohtumise eel on palju kirjutatud, et argentiinlaste ridades on seis hapu. Nüüd tuldi avalikkuse ette infoga, et otsustavas matšis võib nende väravas seista 31-aastane Franco Armani, kes ei ole koondise ridades varasemalt väljakule jooksnud.