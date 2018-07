Kas MM-ilt koju saadetud Horvaatia tähtründaja saab MM-medali?

Horvaatia koondis on alates alagrupiturniirist MM-il mängimas 22 mehega, kuna AC Milani ründeäss Nikola Kalinic saadeti peatreeneri Zlatko Dalici poolt koju.

Dalic saatis Kalinici koju, kuna viimane keeldus alagrupimängus Nigeeria vastu vahetusest platsile minemast. Dalici sõnul teeskles mees vigastust ning sarnane asi oli juhtunud ka MM-i eel peetud maavõistlusmängus.

Dalici sõnul ei olnud säärast meest koondisesse vaja ning nii saadeti tiimi sisekliimat rikkunud Kalinic koju.

MM-finaali jõudmine aga tähendab, et nii pühapäevase matši võitjad kui ka kaotajad saavad medali. Kuna medal on tegelikult ette nähtud kõigile 23 mängijale, siis just nii palju mängijatele mõeldud autasusid mõlemad tiimid ka saavad. Seega on medal justkui olemas ka Kalinici jaoks. Kas autasu aga ka ründajani jõuab?

“Vaatame veel seda. See on mängijte otsustada,“ sõnas Horvaatia koondise pressiesindaja Tomislav Pacak ESPN-ile.