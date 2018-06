Kas juba 2022. aasta MM-il osaleb 48 riiki?

Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA (Fédération Internationale de Football Association) president Gianni Infantino ütles, et FIFA ei aruta 13. juunil toimuval FIFA 68. kongressil veel selle üle, kas 2022. aastal Kataris toimuval MM-il osaleb 48 riiki, kuna enne on vaja rääkida korraldajamaaga.

"FIFA arutab seda teemat kõigepealt Katariga ja siis vaatame edasi," edastas Euronews Infantino sõnu. "Praeguse seisuga toimub MM 32 riigi osavõtul."

Infantino rõhutas, et otsus 2022. aasta MM-i osalejate piirarvu kohta tuleb teha enne kvalifikatsiooniturniiri. Kvalifikatsiooniturniiri alguse täpset kuupäeva pole veel avalikustatud, kuid arvatavasti algab see 2019. aasta esimeses pooles.

FIFA on varasemalt teatanud, et 2026. aasta MM-il osaleb 48 riiki, kuid Lõuna-Ameerika jalgpalliliit tegi aprillis ettepaneku, et muudatus võiks jõustuda juba aastaks 2022.

Jalgpalliorganisatsiooni Euroopa Liigad juht Lars-Christer Olsson ütles aprillis Reutersile, et selle ettepaneku teostamine 2022. aasta MM-iks on võimatu.

FIFA teatas veel, et on kinnitanud kaks pakkumist korraldada 2026. aasta MM-i ja arutavad seda eesoleval kongressil. Nimelt on üheks kandidaadiks Maroko ja teiseks on USA, Kanada ja Mehhiko ühine kandidatuur.

Maailmameistrivõistlustel osalenud riikide arv läbi ajaloo:

(Korraldajamaa, toimumisaasta, osalejate arv)