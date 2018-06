Ajaloo jooksul on jalgpallis nähtud kaheksat eri maailmameistrit (Brasiilia, Saksamaa, Itaalia, Argentina, Uruguay, Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania). Sel finaalturniiril on neist konkurentsis veel kuus. Itaalia jäi MM-ist hoopis eemale ja Saksamaa langes alagrupis. Seevastu on mitmel koondisel potentsiaali pääseda võitjate nimekirja. Eelkõige võivad lootust hellitada Horvaatia, Belgia, Portugal ja Colombia.

Kui vaadata play-off’i tabelit, siis kohe tuleb mitu võtmemängu, mis võivad sillutada teed uuele, üheksandale maailmameistrile. Kus peituvad seniste võitjate jaoks kõige ohtlikumad karid?