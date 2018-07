Kas enda rumaluse tõttu MM-il koju saadetud Horvaatia ründestaar on nüüd maailma kõige õnnetum jalgpallur?

Kui jalgpalli MM-iks on igas koondises 23 meest, siis Horvaatia on finaalturniiril mängimas 22 mehega. Turniiri alguses oli neid samuti 23, kuid juba alagrupimängude ajal saatis peatreener Zlatko Dalic koju ründeässa Nikola Kalinici.

AC Milani ründaja Kalinic vaatab finaalturniiri juba mitmendat nädalat telekast, kuna ta keeldus vahetusest mängu minemast. Vahejuhtum leidis aset horvaatide esimeses MM-kohtumises Nigeeriaga.

Kalinic olevat esialgu rääkinud midagi vigastusest, kuid Dalic otsustas, et sellist meest ei ole tal tiimi vaja. Horvaatia meedia teadete kohaselt keeldus Kalinic lihtsalt peatreeneri käskude täitmisest. Horvaatia meedia teatel oli Kalinic solvunud, et teda toona algkoosseisu ei pandud ja seetõttu ei soostunud ta ka vahetusest sekkuma.

Dalici sõnul keeldus Kalinic vahetusest sekkuma ka maavõistlusmängus Brasiilia vastu. Lisaks loobus ta ka pühapäevasest treeningust. “Olen olukorraga leppinud. Vajan mehi, kes on valmis mängima. Seetõttu tegin ka otsuse,“ rääkis Dalic toona pressikonverentsil tagamaadest, miks Kalinic koju saadeti.

Pärast Horvaatia finaali jõudmist on Kalinici ümber toimunu taas päevakorda kerkinud. Esmalt võeti teema üles sotsiaalmeedias, kus leiti laialdaselt, et Kalinic on tänavuse MM-i kõige õnnetum ja ehk ka rumalam mängija.