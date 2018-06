Karol Mets ennustas, millal võiks Eesti MM-finaalturniirile jõuda

ETV spordiuudiste stuudios käinud Eesti jalgpallikoondislane Karol Mets avaldas, et hoiab algaval MM-il pöialt Brasiiliale ning ennustas, millal Eestil võiks suurutniirile asja olla.

"Mina loodan, et Brasiilia võidab suurturniiri. Mulle väga meeldib nende mängustiil. Nad on atraktiivne meeskond, keda on huvitav jälgida," lausus Hollandis NAC Bredas leiba teeniv kaitsev poolkaitsja.

"Kaheksa aasta pärast tõuseb osalejate arv MM-il 48-le, see suurendab ka Eesti šansse sinna turniirile jõuda. Meil on hea kogemus just eilsest, kui kohtusime MM-i meeskonna Marokoga, kellele jäime ikka päris kindlalt alla. Ehk et me ei ole veel suurturniirikõlbulik maa. Aga kas kaheksa aasta pärast võiksime olla? Islandi näide on ju silme ees."

"Unistus on meil alati olnud sinna ühel korral jõuda ja selle nimel igapäevane töö koduklubides ja koondises käib. Unistame sellest küll ja ma arvan, et kui mitte nelja, siis kaheksa aasta pärast miks mitte ise seal mängida," lisas Mets.

