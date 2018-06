KARM | Saksamaa alistanud Lõuna-Korea mängijaid loobiti kodumaal munadega. Ebaõnnestunud jalgpallureid võib oodata kahe aasta pikkune ajateenistus

Kuna Lõuna-Korea koondis kaotas MM-il nii Mehhikole kui ka Rootsile, siis usutakse, et mängijad peavad minema kõik armeeteenistusse. Vastavalt seadustele peavad Lõuna-Koreas kõik 18 kuni 35 aastased mehed läbima 2 aasta pikkuse ajateenistuse. Sportlastel on võimalik heade tulemuste korral saada aga vabastus. Võit MM-il Saksamaa üle ei ole aga piisav saavutus ja seetõttu kardetakse, et ka Tottenhami 25-aastane ründeäss Son Heung-min peab koos teistega läbima ajateenistuse.

Kui Lõuna-Korea koondis jõudis 2002. aasta MM-il poolfinaali, siis sai kogu koondis sõjaväest vabastuse.

“Praeguse koondise mängijad peavad tõenäoliselt karistuseks läbima ajateenistuse. Kahjuks võib see tulevikku silmas pidades mõjutada meie koondise tulemusi,“ rääkis Lõuna-Korea tiimi poolehoidja Kim Chul-Seung USA Today'le.

Lõuna-Korea koondisel on võimalik end fännide ja riigi ees rehabiliteerida juba järgmise aasta jaanuaris, kui kavas on Aasia meistrivõistlused. Seal rahuldab Lõuna-Koread ainult võit.

FEARS have grown in South Korea that #Tottenham star 'Son Heung-min' and team-mates will be punished with "military service" for not reaching the #worldcup knockout stages!#SouthKoreavsGermany #GERKOR #WorldCup2018 #Russia2018 pic.twitter.com/qO5BzZ7eAj