Kafkalik VAR ehk kes mõistab kohut?

Kes mõistab jalgpallimängus kohut ja võtab vastu otsuseid? Kohtunik. Jah, aga milline neist?

MM-i kohtumise Rootsi – Lõuna-Korea teisel poolajal algatasid korealased paljulubava vasturünnaku, jõudsid palliga vastase karistusala joonele, ent siis peatas kohtuniku vile mängu. Olukord meenutas Kafka tähtromaani „Protsess”, kus ametnikud arreteerisid Josef K, kuid ei öelnud, mille eest. Ei tehtud ju tehtud ainsatki viga, mis vilet eeldaks. Aga tehti. 20 sekundit varem kukutati Lõuna-Korea karistusalas rootslane, otse peakohtuniku nina all, aga too näitas käega: kõik on OK, mängige edasi.