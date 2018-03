Juunis Eestiga kohtuv Maroko pole proosalisel põhjusel oma MM-i särki veel avaldanud

Ajal, mil jalgpalli MM-i alguseni Venemaal jääb 73 päeva, on sealsed koondised järjepanu avaldamas, millised näevad nende spetsiaalselt suurturniiri jaoks disainitud mängusärgid. Ühena vähestest pole aga koondise särki näidanud juunis Eestiga kontrollmängu pidav Maroko. Miks?

Ajakiri Four Four Two kirjutab, et põhjus on väga lihtne: särgitootja Adidas ja Maroko jalgpalliliit kardavad, et kui nad nii varakult särgi välimuse avalikkusse paiskavad, hakkavad levima võltsingud. Nende kahe organisatsiooni huvides on, et võltsinguid võimalikult vähe ringleks, sest need vähendaksid oluliselt särgimüügist saadavat potentsiaalset kasumit.

Marokos pole isegi veel avaldatud, mis kuupäeval maailm nende MM-i särke esimest korda näeb.

MM-finaalturniiril on Maroko ühte alagruppi (B) loositud Iraani, Portugali ja Hispaaniaga. Tallinnasse Lilleküla staadionile on Maroko koondist oodata 9. juunil.